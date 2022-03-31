انت الان تتابع خبر الكشف عن حقيقة اتصال الصدر برئيس الجمهورية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشف مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، حقيقة اتصال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر برئيس الجمهورية برهم صالح.
وقال المصدر، إن "ما تناقلته بعض المواقع الخبرية حول اجراء مقتدى الصدر اتصالا بالرئيس برهم صالح حول ملف ترشيحات رئاسة الجمهورية، خبر مفتعل و عار عن الصحة".
وتناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، خبراً مفاده أن الصدر اتصل ببرهم صالح بشأن ملف تشكيل الحكومة المقبلة واختيار رئيس الجمهورية الجديد.