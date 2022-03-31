الكشف عن حقيقة اتصال الصدر برئيس الجمهورية

وقال المصدر، إن "ما تناقلته بعض المواقع الخبرية حول اجراء مقتدى الصدر اتصالا بالرئيس برهم صالح حول ملف ترشيحات رئاسة الجمهورية، خبر مفتعل و عار عن الصحة".

وتناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، خبراً مفاده أن الصدر اتصل ببرهم صالح بشأن ملف تشكيل الحكومة المقبلة واختيار رئيس الجمهورية الجديد.