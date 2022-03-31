برئاسة الكعبي.. اللجنة المالية تستضيف وزير النفط

بغداد - ياسين صفوان - استضافت اللجنة المالية، اليوم الخميس، وزير النفط أحسان عبد الجبار لمناقشة قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "اللجنة المالية برئاسة حسن الكعبي استضافت وزير النفط أحسان عبد الجبار لمناقشة قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية".

وصباح اليوم، استضافت اللجنة المالية، وزير الكهرباء عادل كريم والكادر المتقدم.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "اللجنة المالية برئاسة حسن الكعبي استضافت وزير الكهرباء والكادر المتقدم لمناقشة قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية".