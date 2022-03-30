بروس ويليس يعتزل التمثيل

وقالت أسرة الفنان في بيانً نشر عبر الإنترنت أن "ويليس" بطل أفلام الحركة البالغ من العمر 67 عامًا سيعتزل التمثيل بسبب "مشاكل صحية".

وأوضح البيان أن "أبرز مشاكل "ويليس" الصحية كان فقدانه القدرة على الكلام".



وأفادت العائلة في منشور عبر "إنستغرام" أن "بروس عانى بعض المشاكل الصحية، وتبيّن من تشخيص وضعه أخيرًا أنه مصاب بحبسة (فقدان القدرة على الكلام) مما يؤثر على قدراته المعرفية".وأضافت العائلة: "لذلك، وبعد دراسة متأنية، يتنحى بروس عن هذه المهنة التي كانت تعني له الكثير".

وطبيًا، تُعرف "الحبسة" بأنها حالة تسلب قدرة الإنسان على التواصل، وقد تؤثر في قدرته على التحدث والكتابة، وفهم اللغة الشفوية، والكتابية.

