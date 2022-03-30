اعتقال متهمة بالمخدرات يرافقها منتسب أمني في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، باعتقال متهمة بحوزتها مخدرات، يرافقها منتسب أمني، شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة امنية ألقت القبض على المتهمة (ب.ش) مطلوبة وفق المادة ٢٨ مخدرات، ومعها منتسب في مديرية حماية المنشات وشخص مدني اخر، إذ ضبط بحوزتهم بايبات وقداحات ومادة كرستال ٣ غرامات ومسدس، وعجلة جارجر ضمن منطقة بغداد الجديدة".



وأشارت إلى "تسليمهم الى احد المراكز لاتخاذ الاجراءات الاصولية".

