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بالفيديو: الخلافات تمنع تمرير الرئيس‎‎

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بغداد - ياسين صفوان - الثلث المعطل يقاطع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ويؤجل انعقادها الى اشعار آخر
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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