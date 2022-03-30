بالفيديو: الخلافات تمنع تمرير الرئيس‎‎

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بغداد - ياسين صفوان - الثلث المعطل يقاطع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ويؤجل انعقادها الى اشعار آخر
الصدر يرفض "تقاسم الكعكة" مع الإطار التنسيقي ويؤكد: لن اتوافق معهم
الديمقراطي: انقاذ الوطن سيتحمل المسؤولية في حال فشلت الحكومة بعملها خلال المرحلة المقبلة
المالكي: التحالف الثلاثي لم يتقدم بمبادرة إيجاد حلول واقعية تحمي العملية السياسية من الانهيار
الديمقراطي: انقاذ الوطن سيتحمل المسؤولية في حال فشلت الحكومة بعملها خلال المرحلة المقبلة