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تابعوا في نشرة السومرية.. أزمة اختيار الرئيس ومخاوف حل البرلمان

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بغداد - ياسين صفوان - = الخلافات تفتك بمنصب الرئيس , والبرلمان يوصد ابوابه من دون تحقيق الثلثين.
= الصدر يعد الانسداد السياسي اهون من حكومة توافقية , والمالكي يعلن عن مبادرة لمنع انهيار العملية الديمقراطية.

=الجابري يرهن حل مجلس النواب بتصويت اعضائه , ويرجح التوافق على صيغة جديدة لتشكيل الحكومة.


= الارادة الصلبة تدخل يومها الثاني , وعمليات ميسان تلاحق المطلوبين في المحافظة
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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