انت الان تتابع خبر تابعوا في نشرة السومرية.. أزمة اختيار الرئيس ومخاوف حل البرلمان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = الخلافات تفتك بمنصب الرئيس , والبرلمان يوصد ابوابه من دون تحقيق الثلثين.
= الصدر يعد الانسداد السياسي اهون من حكومة توافقية , والمالكي يعلن عن مبادرة لمنع انهيار العملية الديمقراطية.
=الجابري يرهن حل مجلس النواب بتصويت اعضائه , ويرجح التوافق على صيغة جديدة لتشكيل الحكومة.
= الارادة الصلبة تدخل يومها الثاني , وعمليات ميسان تلاحق المطلوبين في المحافظة
=الجابري يرهن حل مجلس النواب بتصويت اعضائه , ويرجح التوافق على صيغة جديدة لتشكيل الحكومة.
= الارادة الصلبة تدخل يومها الثاني , وعمليات ميسان تلاحق المطلوبين في المحافظة