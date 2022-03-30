انت الان تتابع خبر السومرية تنشر اسماء اعضاء اللجنة القانونية - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الاربعاء، اسماء اعضاء اللجنة القانونية.