انت الان تتابع خبر السومرية تنشر اسماء اعضاء اللجنة القانونية - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الاربعاء، اسماء اعضاء اللجنة القانونية.
وقالت الدائرة العلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، ان " اللجنة القانونية تكونت من :
النائب محمد عبدالامير عنوز
النائب حيدر ماضي عبود
النائب ابتسام التميمي
النائب سالم الغراوي
النائب علي فرج
النائب احمد عبدالله الجبوري
النائب عبدالكريم عبطان
النائب سارة الدليمي
النائب يوسف السبعاوي
النائب رييوار هادي عبدالرحمن
النائب يكدار محمود نصرالله".
النائب محمد عبدالامير عنوز
النائب حيدر ماضي عبود
النائب ابتسام التميمي
النائب سالم الغراوي
النائب علي فرج
النائب احمد عبدالله الجبوري
النائب عبدالكريم عبطان
النائب سارة الدليمي
النائب يوسف السبعاوي
النائب رييوار هادي عبدالرحمن
النائب يكدار محمود نصرالله".