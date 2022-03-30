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انت الان تتابع خبر المالكي: أعددنا مبادرة لمعالجة حالة 'الاختناق السياسي' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الأربعاء، إعداد مبادرة قال عنها إنها تجد معالجة لحالة ما وصفه بـ "الاختناق".
وذكر المالكي في تغريدة تابعتها الخليج 365، أن "الإطار التنسيقي والمتحالفين معه أكدوا قوة الثلث الضامن الذي ثبت اليوم بمنع عقد جلسة يعدها الإطار خطيرة".
وأضاف: "أعددنا ورقة مباردة لإيجاد حل لحالة الاختناق، بعدما تأكد أن التحالف الثلاثي لم يتقدم بمبادرة إيجاد حلول واقعية تضمن العملية السياسية من الانهيار".
وتابع: "اليوم وغدا يبدأ الحوار بين القوى المتحالفة لإنضاج المبادرة والانطلاق بها إلى باقي القوى والمكونات السياسية".
وأضاف: "أعددنا ورقة مباردة لإيجاد حل لحالة الاختناق، بعدما تأكد أن التحالف الثلاثي لم يتقدم بمبادرة إيجاد حلول واقعية تضمن العملية السياسية من الانهيار".
وتابع: "اليوم وغدا يبدأ الحوار بين القوى المتحالفة لإنضاج المبادرة والانطلاق بها إلى باقي القوى والمكونات السياسية".