أول تعليق من الصدر بعد فشل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية – عاجل

بغداد - ياسين صفوان - علق زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، على فشل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الثانية، بعد مقاطعة الإطار التنسيقي وعدد من الكتل الأخرى.

وقال الصدر في تغريدة تابعتها الخليج 365: "لن أتوافق معكم، فالتوافق يعني نهاية البلد، لا للتوافق بكل أشكاله.. فما تسمونه بالانسداد السياسي أهون من التوافق معكم وأفضل من اقتسام الكعكعة معكم فلا خير في حكومة توافقية محاصصاتية، وكيف ستتوافقون مع الكتل وأنتم تتطاولون ضد كل المكونات وكل الشركاء الذين تحاولون كسبهم لفسطاطكم".



واضاف الصدر: "أيها الشعب العراقي، لن أعيدكم لمأساتكم السابقة، وذلك وعد غير مكذوب فالوطن لن يخضع للتبعية والاحتلال والتطبيع والمحاصصة.. والشعب لن يركع لهم إطلاقاً والسلام".