البرلمان يصوت على أعضاء عدد من اللجان النيابية

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس النواب صوت على تعديل بعض الفقرات من نظامه الداخلي ومهام لجانه النيابية".

وأضافت، أن "البرلمان صوت أيضاً على مهام لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، وكذلك على مهام لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية".