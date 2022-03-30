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البرلمان يصوت على أعضاء عدد من اللجان النيابية

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بغداد - ياسين صفوان - صوت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على تعديل بعض الفقرات من نظامه الداخلي ومهام لجانه النيابية.
وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس النواب صوت على تعديل بعض الفقرات من نظامه الداخلي ومهام لجانه النيابية".

وأضافت، أن "البرلمان صوت أيضاً على مهام لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، وكذلك على مهام لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية".

 

وتابعت ان "مجلس النواب صوت على مهام لجنة التخطيط الاستيراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية". 

واوضحت ان "مجلس النواب صوت ايضا على مهام لجنة النقل والاتصالات النيابية، وكذلك على مهام لجنة الخدمات والاعمار النيابية". 

 

وأكملت الدائرة، ان "مجلس النواب صوت على مهام لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني النيابية، بالاضافة على أعضاء اللجنة القانونية، وكذلك صوت على اسماء اعضاء لجنة العلاقات الخارجية".

 

ولفتت إلى أن "البرلمان صوت على إضافة كل من، النائب محمد نوري، والنائب سجاد سالم حسين، والنائب اخلاص الدليمي، والنائب محاسن حمدون، والنائب هيثم الزهوان والنائب آلاء الإبراهيمي إلى اللجنة المالية النيابية".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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