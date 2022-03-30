رئيس مجلس القضاء يبحث مع وزير الثقافة إشكاليات دعاوى الوزارة المقدمة للمحاكم

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، استقبل وزير الثقافة حسن ناظم وبحث معه اشكاليات الدعاوى المقدمة من قبل الوزارة إلى المحاكم".

وأضاف البيان، أن القاضي زيدان "أوعز بمعالجة العقبات التي تعيق سرعة حسم تلك الدعاوى بما يضمن الحفاظ على المال العام".

