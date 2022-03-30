جلسة انتخاب رئيس العراق.. أبرز الحاضرين والغائبين عن 'منازلة اليوم'

وفشل البرلمان العراقي، السبت الماضي، وللمرة الثانية في انتخاب رئيس للجمهورية بعد إخفاقه بمحاولة أولى كانت في 7 شباط لعدم اكتمال نصاب الثلثين (أكثر من 220 نائبا من أصل 329).

ومن المقرر أن تعقد الجلسة في تمام الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت بغداد، حسب ما اعلنته الدائرة الاعلامية للبرلمان.



ويوجد 40 مرشحاً لمنصب رئاسة الجمهورية، لكن المنافسة الفعلية تنحصر بين شخصيتين، وهي الرئيس الحالي برهم صالح، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وريبر أحمد، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، ويُفترض أن تُعقد جلسة الانتخاب بعد حضور ثلثي أعضاء البرلمان، ليتم التصويت بعدها.

وتحالف "إنقاذ وطن" الذي يضم (الكتلة الصدرية، السيادة، والديمقراطي الكردستاني) يختلف في رؤياه بشكل تام عن رؤى الإطار التنسيقي (الفتح، دولة القانون، النصر، حقوق، الحكمة،..) بالاضافة الى الاتحاد الوطني الكردستاني وعزم ، فلا أصحاب الصدر يقبلون بـ"التوافقية"، ولا أصدقاء المالكي يريدون "الأغلبية" ولكل منهم سبب يعتد به.

أبرز المقاطعين

اعلن كل من الاطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني وعزم وعدد من النواب المستقلين مقاطعتهم لجلسة اليوم، أما حركة الجيل الجديد فقد اشترطت حضورها بالموافقة على مطالبها.

وأمس الثلاثاء، حذر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، من تعرض العملية السياسية لما سماها بـ "مخاطر كبيرة" في حال منع "مكون أصيل" من استحقاقاته، مشيراً الى أن جلسة يوم الاربعاء لانتخاب رئيس الجمهورية لن تختلف عن جلسة السبت، في اشارة الى عدم اكمال النصاب القانوني لعقدها.

وأشار رئيس ائتلاف دولة القانون الى ان "قوى الاطار وحلفاءه ما زالت متمسكة بالحوار، وتدعو لانهاء حالة الانسداد السياسي من اجل الاسراع في تشكيل حكومة قوية منسجمة تلبي طموح العراقيين جميعا".

وتوقع عضو في كتلة صادقون، وصول عدد نواب الإطار التنسيقي ومن معه الى 149 أو أكثر، مشيراً الى ان الإطار لم يعطل جلسة البرلمان.

وقال عائد الهلالي خلال حديثه لبرنامج "خارج الصندوق" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "الإطار التنسيقي أعلن موقفه بصراحة لن ندخل للجلسة إذا لم يتوفر لقاء بين الإطار والصدريين"، مشيراً الى أن "أي لقاء لم يحصل والمفاوضات قد توقفت"، متوقعاً وصول عدد اعضاء الاطار التنسيقي ومن معه الى "149 أو يعبر النصف".

وقال رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، أنه "وجه أعضاء حركته بعدم المشاركة بجلسة اليوم الأربعاء في حال عدم تحقيق مطالب تقدم بها الحركة يوم السبت الماضي".

وللجيل الجديد تسعة مقاعد، شكلت مع كتلة امتداد -تسعة مقاعد- ونواب مستقلين آخرين تحالف من أجل الشعب، والذي بلغ بمجمله 28 مقعداً برلمانياً.

وقال عبدالواحد، في كلمة فيديوية باللغة الكوردية، انه "كان مقررا أن يتم تنفيذ عدد من النقاط الـ17 لحين انعقاد الجلسة المقبلة لمجلس النواب مثل خفض أسعار البنزين، مستدركا "لم يحدث ذلك، وفي حال عدم التنفيذ لغاية يوم غد فإنه وجه نواب الحركة بعدم الاشتراك في الجلسة".