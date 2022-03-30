أخفاها بإطار سيارته.. الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته 5 كغم من الكريستال في نينوى

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الأربعاء، الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته خمسة كيلوغرامات من مادة الكريستال المخدرة في محافظة نينوى.



وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "من خلال المتابعة الميدانية المستمرة ونصب الكمائن، تمت الإطاحة بأحد تجار المخدرات والقبض عليه، وضُبط بحوزته خمسة كيلو غرامات ونصف الكيلو من مادة الكريستال المخدرة".



وأضاف البيان، أن "كمية المخدرات كانت موضوعة داخل إطار عجلة التاجر التي كان يستقلها"، مشيراً إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق المادة 28 من قانون المخدرات في الجانب الايمن لمدينة الموصل".

