ضبط عجلة تحوي مواد متفجرة في صلاح الدين - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، العثور على عجلة بداخلها مواد متفجرة في صلاح الدين.



وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "في الساعات الأولى لانطلاق الصفحة الثانية من عملية" الإرادة الصلبة" ، تمكنت القطعات الامنية في قيادة عمليات صلاح الدين من العثور على عجلة تحتوي مواد متفجرة".



وأوضح البيان، أن "العملية جاءت وفق معلومات استخبارية دقيقة، وبحسب هذه المعلومات فإن العناصر الإرهابية كانت تنوي استخدام هذه المواد المضبوطة في عملياتها الإرهابية".