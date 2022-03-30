بعد هدف الكاميرون القاتل.. وفاة 'عمة' مدرب منتخب الجزائر بسكتة قلبية (صورة)

بغداد - ياسين صفوان - توفيت مساء أمس الثلاثاء، عمة مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم جمال بلماضي عقب خسارة المنتخب الجزائري على يد منتخب الكاميرون بهدفين لواحد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة الراحلة وقال البعض إنها توفيت عقب خسارة المنتخب الجزائري على يد منتخب الكاميرون بهدفين لواحد.

وتأهل منتخب الكاميرون لكرة القدم، الثلاثاء، إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام في قطر، إثر الفوز على منتخب الجزائر، بهدفين مقابل واحد، خلال مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية.

وتمكن لاعب منتخب الكاميرون، إريك ماكسيم شوبو موتينغ، الذي يلعب في نادي بايرن ميونيخ الألماني، من تسجيل الهدف الأول لفائدة "الأسود غير المروضة" في الدقيقة 110.

وسجل لاعب المنتخب الجزائري، أحمد توبا، هدف التعادل في الدقيقة 118، لكن "الأسود غير المروضة" أضافت هدفا ثانيا للفوز قبل لحظات من نهاية المباراة.

وكان محاربو الصحراء قد فازوا بهدف دون مقابل على منتخب الكاميرون بأرضه، في مباراة جرت في 25 مارس الجاري.