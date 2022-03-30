انت الان تتابع خبر انطلاق اليوم الثاني من عملية 'الإرادة الصلبة' في صلاح الدين والانبار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام الحشد في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الألوية التي شاركت في العملية هي (6 ،31 ، 35 ،51 ، والافواج الثلاثة ضمن قيادة العمليات بإسناد الكتيبة الرابعة لمقاتلة الدروع والمديريات المشاركة (أمن الحشد، ومكافحة المتفجرات ، ومديرية الاعلام العامة) والقوات الأمنية بإسناد طيران الجيش".



وينفذ الحشد الشعبي والقوات الأمنية عملية “الإرادة الصلبة ” التي أنطلقت أمس الثلاثاء لملاحقة بقايا فلول داعش في جزيرة صلاح الدين.