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انطلاق اليوم الثاني من عملية 'الإرادة الصلبة' في صلاح الدين والانبار

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام الحشد في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الألوية التي شاركت في العملية هي (6 ،31 ، 35 ،51 ، والافواج الثلاثة ضمن قيادة العمليات بإسناد الكتيبة الرابعة لمقاتلة الدروع والمديريات المشاركة (أمن الحشد، ومكافحة المتفجرات ، ومديرية الاعلام العامة) والقوات الأمنية بإسناد طيران الجيش".

وينفذ الحشد الشعبي والقوات الأمنية عملية “الإرادة الصلبة ” التي أنطلقت أمس الثلاثاء لملاحقة بقايا فلول داعش في جزيرة صلاح الدين.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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