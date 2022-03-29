مالية البرلمان تستضيف وزيري المالية والتجارة.. هذه الملفات على طاولة النقاش

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن " ‏ اللجنة المالية برئاسة حسن كريم الكعبي وحضور أعضائها استضافت اليوم الثلاثاء 29‏/3‏/2022 وزير المالية علي علاوي ووزير التجارة علاء الجبوري ووزيرة الدولة لشؤون مجلس النواب هيام نعمت ووكيل وزارة المالية مدير عام دائرة الموازنة طيف سامي و مدير عام الحسابات في الوزارة سحر هادي ، لمناقشة حيثيات قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي والتنمية ، والتعديلات اللازمة بشأنه".‏وبحث نواب اللجنة، مع الحضور "كافة مواد مشروع القانون لأخذ ملاحظاتهم القانونية واسباب إرساله الى المجلس ، وكيفية توزيع التخصيصات اللازمة للمشاريع ، والتأكيد على حذف المادة المتعلقة بالاقتراض في ظل الوفرة المالية".

وطالب رئيس اللجنة المالية و الاعضاء "بإرسال الملفات المتعلقة بمستحقات مفردات البطاقة التموينية والأمن الغذائي بكتب رسمية إلى اللجنة المالية في المجلس".

‏وتركزت مداخلات اعضاء اللجنة المالية "بالكشف عن الحسابات الختامية ونسب الانفاق والإيرادات ، اصافة الى أهمية تعظيم الإيرادات غير النفطية والتزاماتها اضافة الى معرفة أسباب الاقتراض الداخلي والخارجي وكيفية صرف الأموال وتسديد الديون والرسوم والضرائب ، مشددين على ضرورة إنشاء صندوق سيادي للدولة لمعالجة الأوضاع الطارئة".