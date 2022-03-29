الزاملي يدعو تركيا إلى زيادة الإطلاقات المائية

وأكد الزاملي وفق بيان أورده مكتبه الإعلامي وتلقته الخليج 365، أن "قوة العراق من شأنها تعزيز أمن وازدهار دول الجوار و المنطقة برمتها"، لافتاً الى ان "مجلس النواب عازم على تعديل القوانين التي تسهل دخول وخروج واقامة المستثمرين داخل البلاد".وأضاف البيان، أن "ذلك جاء خلال استقباله بمكتبه اليوم الثلاثاء 29 آذار 2022، علي رضا غوناي السفير التركي لدى العراق، لبحث المسائل العالقة والملفات ذات الاهتمام المشترك".

وشدد الزاملي على "ضرورة العمل على تنظيم ملف المياه وترسيخ التعاون الامني بما يحفظ المصالح المشتركة واحترام السيادة وترسيخ الامن والاستقرار بين البلدين الجارين"، داعياً الى "ترجمة العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المتينة مع تركيا عبر زيادة سعة الاطلاقات المائية والمساهمة في تأهيل البنى التحتية المتعلقة بالجانب المائي ، ورفع مستوى التنسيق الامني والمعلوماتي والاستخباري".



وأشار البيان إلى أن "السفير التركي بين دعم بلاده لتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى الصعد كافة بما فيها على المستوى البرلماني، مبديا حرص انقره على اطلاق برامج لدعم القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب العراقيين".