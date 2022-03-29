قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي يفجر ازمة برلمانية‎‎

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بغداد - ياسين صفوان - بعد القراءة الثانية وبعض التعديلات... قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي يفجر ازمة جدلٍ نيابي لاسيما وانه جاء من حكومة عملها تصريف الأعمال في وقت وصف بعض النواب هذا القانون بالمهم والضروري لفئات وشرائح عدة من المجتمع.بديلٌ عن الموازنة ام داعم لحين إقرارها .. قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية يفجر ازمة برلمانية ما بين نائب مؤيدٍ واخر معترضٍ

وعلى جدول الأعمال وضع القانون للقراءة الثانية وسط تحذيرات من تبعاته المالية والاقتصادية على المدى البعيد لاسيما أنه في توقيت تعمل فيه الحكومة على تصريف الاعمال فقط ما سيدفع ببعض النواب الى اتخاذ طرق قانونية للطعن فيه

جبهة المعترضين على القانون لم تتمكن من إحباط القراءة الثانية التي باشر بها البرلمان بحضور تجاوز المئتي نائب وذلك لاهمية القانون في دعم بعض الشرائح والفئات كالفلاحين والعاطلين عن العمل على حد وصف نواب.



على الرغم من القراءات والتعديلات الا ان قانون الدعم الطارىء للامن الغذائي والتنمية مازال يشكل مصدر قلق لدى بعض النواب ولايمكن معالجته إلا عن طريق الطعن أو القانون على حد قولهم