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نبأ سار يخص لاعبي المنتخب العراقي

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاثنين، أن جميع عينات الفحص التي اجريت على اللاعبين كانت سالبة.

وقال الاتحاد في بيان، إن "نتائجُ فحوصات الـ PCR التي أجراها وفدُ المُنتخب الوطني، اليوم الاثنين، اسفرت عن سلامةِ موقف جميع أفراد الوفد العراقي، حيث جاءت النتائجُ سلبيةً للجميع".

 

وأضاف "بالتالي ستكون قائمةُ المُنتخب الوطني مكتملةً من الجهاز الفني والطبي والإداري والإعلامي واللاعبين وجاهزيتهم لمواجهةِ الغد أمام نظيرهم السوري في المباراةِ التي تقام في ملعبِ راشد بنادي الأهلي بالساعةِ الرابعة وخمسٍ وأربعين دقيقة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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