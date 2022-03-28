بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة الاستخبارات، الاثنين، عن اعتقال 10 "متسللين" بحوزتهم مخدرات في ميسان، مؤكدة اعتقال متهم بحوزته مخدرات في الانبار.

وقالت الاستخبارات في بيان، إنه "من خلال تكثيف الجهد الاستخباري ضمن قواطع المسؤولية وبناءً على معلومات دقيقة حول وجود نية تسلل من من احدى دول الجوار الى محافظة ميسان، على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ونصب كمين محكم أسفر عن القاء القبض على (10) متسللين يحملون الجنسية الاسيوية وبحوزتهم مادة الحشيشة المخدرة تقدر بثلاث كيلو ومئتان غرام تقريباً".

وأضافت أن "مفارز الوكالة تمكنت من القاء القبض على احد المتهمين المتاجرين بالمواد المخدرة وبحوزتة (2) كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة كان في نية المتهم تهريبها الى احدى دول الجوار"، مشيرة الى أن "عملية القاء القبض تمت بعد استدراج المتهم والقبض عليه خلال محاولتة تهريب المخدرات".