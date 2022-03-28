الفتلاوي تكشف ملاحظات تخص 'الأمن الغذائي' (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - قدمت النائبة حنان الفتلاوي خلال جلسة البرلمات التي عقدت اليوم الاثنين ملاحظات تخص مشروع قانون الامن الغذائي.



وقالت الفتلاوي في مداخلتها، إنه "قانون مهم جداً وبنفس الوقت خطير جداً وقد تكون النية حسنة بتشريعه لكن الصياغة فضفاضة".

وقدمت الفتلاوي ملاحظات بشأن مشروع القانون، داعية الى "التعجيل باقرار الموازنة".

وأنهى مجلس النواب، اليوم الاثنين، قراءته لتقرير ومناقشة مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.