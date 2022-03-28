اعتقال 10 أشخاص غالبيتهم بتهمة 'الدكة العشائرية' في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، عن اعتقال 10 أشخاص غالبيتهم بتهمة "الدكة العشائرية" في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان، إن "قطعات فرقة المشاة السادسة شرعت بإشراف ومتابعة من العميد الركن قائد الفرقة بعمليات بحث وتفتيش واستطلاع مسلح عن مخابئ واوكار عصابات داعش الارهابية لغرض القاء القبض عليهم وتدمير مضافاتهم لجعل مناطق شمال امنة ومستقرة، حيث تمكنت قوة من اللواء (27،22) الفرقة ذاتها وبعملتين منفصلتين وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة من القاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة 4/1 ارهاب بعد ان تم رصد تحركاتهما ضمن منطقتي (اليرموك، كسار العلي 12 ضباعي) بجانب الكرخ".

وأضافت أن "قطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من القاء القبض على (8) متهمين بالدكة العشائرية (اطراف نزاعات عشائرية) ومصادرة الاسلحة التي بحوزتهم ضمن مناطق (الشعلة/الدوانم، حي الفرات/الضباط، السيدية، شاطئ التاجي)".

ولفت بيان القيادة الى "ضبط (14) قنبرة هاون عيار 60 ملم "مخلفات حربية لعصابات داعش الارهابية" وعلى الفور تم استدعاء الجهد الهندسي ليرفعها بدون اي حادث في منطقة (ام الجدايل) ضمن قاطع المسؤولية بجانب الكرخ".