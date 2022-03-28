البرلمان يوجه باستضافة عدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "اللجنة المالية النيابية عقدت برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين 28‏/3‏/2022 ، اولى اجتماعاتها خلال الدورة الحالية ، بحضور رئيس اللجنة حسن كريم الكعبي واعضائها ، لبحث قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي والبدء بالقراءة الثانية للمشروع بعد ان تمت القراءة الاولى".واكد الحلبوسي، خلال الاجتماع، الذي عقد في مقر اللجنة المالية، على "ضرورة المضي بتشريع القانون كونه يعالج المشاكل التي تواجه البلد في الظرف الراهن لاسيما مع ارتفاع الاسعار والتضرر الحاصل للشرائح الهشة و الفقيرة"، مشيراً إلى أهمية توفير الغطاء القانوني لتشريعه وتعديل النصوص المهمة، مبيناً أن الهدف من مشروع القانون هو ما ذُكر في الاسباب الموجبة، موجها باستضافة محافظ البنك المركزي والمعنيين لبحث الاجراءات اللازمة".وشرعت المالية النيابية، "بقراءة التقرير الذي تم اعداده لمناقشة مسودة مشروع القانون واجراء دراسة مستفيضة ، مع استضافة المعنيين في وزارتي المالية والعمل لتضمين الملاحظات والاخذ بها خاصة في ظل الوفرة المالية في البلد، وكتابة اللجنة تقريرها النهائي وعرضه على المجلس".

واضافت المالية النيابية، وفق البيان، ان "مشروع القانون سيدعم إنشاء حساب خاص يفوض الحكومة في عملية دعم الأمن الغذائي والتنمية عن طريق الاموال الزائدة لتحقيق الأمن الغذائي ، مشيرة الى ضرورة انضاجه والاخذ بعدد من الملاحظات والتعديلات قبل عرضه على المجلس للتصويت عليه".

وقررت اللجنة "استضافة وزيري المالية، والتجارة يوم الاربعاء المقبل لمناقشة الوفرة المالية والبطاقة التموينية، على ان تتم وخلال الاسبوع المقبل استضافة وزراء المالية والكهرباء والتخطيط والزراعة والعمل والتجارة وعدد من المسؤولين المعنيين ومحافظ البنگ المركزي لبحث الملفات المتعلقة".