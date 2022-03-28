انت الان تتابع خبر العراق يحتضن اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ابوالهيل في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "هيئة الاعلام والاتصالات اكملت التحضيرات اللازمة لاستقبال الوفود العربية ووزراء الاعلام العرب أو من يمثلهم من الاعضاء في المكتب التنفيذي الذين سيمثلون بلدانهم في تلك الاجتماعات".وأشار إلى أن "جدول الاجتماعات سيكون على النحو التالي :-

- اليوم الاول :- اجتماع فريق العمل المعني باعداد مسودة الضريبة الرقمية المقترح فرضها على شركات الاعلام العالمية .

- اليوم الثاني :- الدورة العادية (96) للجنة الدائمة للاعلام العربي.

- اليوم الثالث :- الدورة العادية (14) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب".

ولفت البيان إلى، أن "هيئة الاعلام والاتصالات ستقيم حفلاً ختامياً لتلك الاجتماعات بحضور وزراء الاعلام العرب وممثلي الدول الاعضاء وشخصيات رسمية واعلامية عراقية".



وأضاف، أنه "يتراس مجاهد ابو الهيل رئيس قطاع الاعلام في مجلس مفوضي هيئة الاعلام والاتصالات، اجتماعات المكتب التنفيذي لوزراء الاعلام العرب بصفته رئيس المكتب، بمشارك عدد من وزراء الاعلام في الدول العربية الاعضاء في المكتب. كما يشارك رئيس شبكة الاعلام العراقي ورئيس اللجنة الدائمة للاعلام العربي نبيل جاسم في اجتماع اللجنة التي ستعقد برئاسة الامين العام المساعد لشؤون الاعلام والاتصالات في الجامعة العربية".

يذكر ان مجلس وزراء الاعلام العرب، قرر في وقت سابق إعادة انتخاب العراق عضوا ورئيسا للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء، إذ اختير لتمثيل العراق مجاهد ابو الهيل.

وتم انتخاب ابوالهيل في دورة المجلس الاعتيادية الــ51 المنعقدة في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، حيث عقد برئاسة السودان بعد تسليمه الرئاسة من المملكة العربية السعودية، وتراس الجلسة وزير الاعلام والثقافة السوداني حمزة بلول والامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابوالغيط ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء مجاهد ابوالهيل، والامين العام المساعد لجامعة الدول السفير احمد رشيد خطابي ورئيس اللجنة الدائمة للاعلام العربي خالد الغامدي.

