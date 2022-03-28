خلال عمليات تفتيش.. القبض على ارهابي والعثور على مضافات شمال بغداد

بغداد - ياسين صفوان - باشرت قيادة عمليات الكرخ، اليوم الاثنين، بواجب تفتيش بساتين قاطع لواء ٥٩ في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

وقال اللواء الركن سعد محسن عريبي قائد عمليات الكرخ في حديث لـ الخليج 365، ان "قيادة عمليات الكرخ باشرت بواجب تفتيش بساتين قاطع لواء ٥٩ الطارميه من خلال الفرقه السادسه والقطعات الملحقه بها من قيادة عمليات بغداد".



واضاف ان "نتائج العملية كانت العثور على عدد من مضافات العدو والقاء القبض على ارهابي مطلوب وفق المادة على ٤ /1 ارهاب".