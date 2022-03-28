بغداد.. حرق مقر الديمقراطي الكردستاني يفتح النار على قادة أمنيين كبار

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإحالة قادة أمنيين كبار إلى التحقيق؛ وذلك عقب إحراق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في العاصمة بغداد.



وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مقدم اللواء ١٥ الذي يعمل بأمرة الفرقة الأولى - الشرطة الاتحادية أحيل إلى التحقيق على اعتبار أن آمر اللواء مجاز"، مشيراً إلى "إحالة معاون آمر الفوج الأول ضمن اللواء اعلاة للتحقيق وعزله، بالإضافة الى عزل قائد الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية لحين انتهاء التحقيق".



وبين، أن تلك الإجراءات جاءت "على خلفية إقدام محتجين على حرق مقر تابع للحزب الديمقراطي الكردستاني في العاصمة بغداد، في وقت مبكر من اليوم الاثنين".

