بكين: سنرد على العقوبات اذا اضرت بنا

وقال وانغ في إفادة صحافية في بكين إن "المشكلة ليست في أن هناك من يساعد روسيا في الالتفاف على العقوبات، لقد تعرضت الدول التي لها علاقات تجارية واقتصادية منتظمة مع روسيا، والصين من بين هذه الدول، لأضرار لا مبرر لها".وحث الولايات المتحدة على "التعامل بجدية مع مخاوف الصين أثناء التعامل مع قضية أوكرانيا والامتناع عن الإضرار بالحقوق والمصالح المشروعة للصين".

وشدد وانغ على أن "140 دولة من بين أكثر من 190 دولة عضو في الأمم المتحدة، لم تنضم إلى العقوبات أحادية الجانب ضد روسيا، وقال: "وهذا يعني أن معظم دول العالم، تتخذ موقفا حذرا ومسؤولاً بشأن هذه القضية".

فيما ختم الدبلوماسي الصيني قائلاً: "آمل أن تظهر الأطراف المعنية رباطة جأشها، وأن تركز جهودها على دفع عجلة المفاوضات وألا تسعى لتشديد العقوبات".

