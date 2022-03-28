القبض على متهم قتل صديقه بسلاح 'قناص' في الديوانية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة الديوانية، اليوم الإثنين، القبض على متهم قام بقتل صديقه بواسطة سلاح "قناص" في منطقة نائية بمحافظة الديوانية.

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت اللواء الحقوقي محمد كاظم الزركاني، تمكنت شرطة الشنافية وبعد التحقيق مع أحد المتهمين بالقتل والبالغ من العمر ١٧ سنة".



وأضافت، أن "المتهم اعترف أثناء التحقيق قيامه بقتل صديقه بواسطة قناص حينما كانوا سوية في أحد المناطق النائية ودفن السلاح خلف بناية مركز الشباب"، مبينة أنه "تم توقيفه من قبل قاضي التحقيق لغرض إكمال التحقيق معه".

