الزاملي: لجنة تقصي الحقائق مستمرة بجمع المعلومات الدقيقة بشأن استهداف اربيل - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الاثنين، ان لجنة تقصي الحقائق مستمرة بجمع المعلومات الدقيقة بشأن استهداف اربيل وستقدم توصياتها النهائية الى المجلس للتصويت عليها وارسالها للحكومة.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الاخير ترأس اجتماعاً للجنة تقصي الحقائق النيابية والمُكلفة في التحقيق بالاستهداف الصاروخي الاخير على محافظة اربيل، بحضور نائب رئيس المجلس السيد شاخوان عبد الله، وكامل اعضاء اللجنة، واستضاف خلاله: وكيل وزارة الخارجية، ووكيل جهاز المخابرات، وعدد من القيادات والشخصيات الامنية و المخابراتية".

وبحسب البيان، ذكر الزاملي ان "اللجنة النيابية وبعد التصويت عليها قامت بزيارة موقع الحادث والتقت بصاحب المنزل المستهدف والمباني المجاورة في اربيل، وعقدت اجتماعين مع وزير داخلية الاقليم "ريبير احمد"، والمسؤولين ذات العلاقة في بغداد والاقليم، بهدف جمع البيانات الدقيقة واللازمة والتي من شأنها الاسراع في ادراج التوصيات النهائية وعرضها خلال جلسة مجلس النواب واتخاذ الموقف الرسمي المناسب وارساله للحكومة".

ونوه النائب الأول إلى ان "علاقة العراق بالدول المجاورة طيبة وقائمة على قواعد حسن الجوار والتعاون والاحترام المتبادل، كما لدينا مجموعة اتفاقات وعلاقات امنية وثيقة معها"، مؤكدًا على "ضرورة الاحتكام إلى المخاطبات والاجراءات التحريرية في حال توفر اية ملفات ومعلومات استخبارية امنية مهمة بين جميع الدول المعنية، وعدم اللجوء الى القوة العسكرية وانتهاك سيادة البلدان تحت اي عنوان او مسمى او ظرف".