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انت الان تتابع خبر الزاملي يعقد اجتماعا مع لجنة تقصي الحقائق المكلفة بالتحقيق في استهداف اربيل (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - عقدت لجنة تقصي الحقائق النيابية المكلفة بالتحقيق في حادثة قصف اربيل، اليوم الاثنين، اجتماعاً جديداً برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس حاكم الزاملي.
وقال مصدر نيابي للسومرية نيوز، ان "لجنة تقصي الحقائق النيابية المكلفة بالتحقيق في حادثة الاستهداف الصاروخي في اربيل، عقدت اجتماعاً جديداً برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس حاكم الزاملي وحضور عدد من الجهات الحكومية المعنية".
وتعرضت أربيل، (الأحد 13 من شهر آذار الجاري)، لهجوم بـ 12 صاروخاً باليستياً "بعيدة المدى"، انطلقت من خارج الحدود العراقية، وسقطت في محيط القنصلية الأمريكية ومحطة كوردستان 24 بمصيف صلاح الدين، ما أسفر عن أضرار مادية في المباني والمنازل، فيما تبنى الحرس الثوري الايراني "رسمياً" هذا الهجوم، بدعوى وجود قاعدة اسرائليلية.