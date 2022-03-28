الزاملي يعقد اجتماعا مع لجنة تقصي الحقائق المكلفة بالتحقيق في استهداف اربيل (صور)

بغداد - ياسين صفوان - عقدت لجنة تقصي الحقائق النيابية المكلفة بالتحقيق في حادثة قصف اربيل، اليوم الاثنين، اجتماعاً جديداً برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس حاكم الزاملي.

وقال مصدر نيابي للسومرية نيوز، ان "لجنة تقصي الحقائق النيابية المكلفة بالتحقيق في حادثة الاستهداف الصاروخي في اربيل، عقدت اجتماعاً جديداً برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس حاكم الزاملي وحضور عدد من الجهات الحكومية المعنية".