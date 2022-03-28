انت الان تتابع خبر الرافدين يكشف نسبة فائدة قروض ذوي المهن الصحية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشف مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، عن نسبة فائدة قروض ذوي المهن الصحية.
وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "فائدة قروض ١٥٠ مليون دينار لذوي المهن الصحية تصل الى ٥ بالمئة".
واضاف ان "قروض 150 مليون لذوي المهن الصحية تشمل ( الاطباء – اطباء الاسنان – الاطباء البيطريين – الصيادلة – اصحاب المختبرات – اصحاب المذاخر الطبية – الكيميائيين – والتقنيات الطبية – المتقاعدين من اصحاب المهن المذكورة )".
وِاشار البيان الى ان "التقديم على القرض عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".
واضاف ان "قروض 150 مليون لذوي المهن الصحية تشمل ( الاطباء – اطباء الاسنان – الاطباء البيطريين – الصيادلة – اصحاب المختبرات – اصحاب المذاخر الطبية – الكيميائيين – والتقنيات الطبية – المتقاعدين من اصحاب المهن المذكورة )".
وِاشار البيان الى ان "التقديم على القرض عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".