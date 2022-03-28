الكاظمي يُوجّه بتأهيل موقع سدة الهندية القديمة

بغداد - ياسين صفوان - وجّه رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مصطفى الكاظمي بتأهيل موقع سدة الهندية القديمة في محافظة بابل.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن" الكاظمي وجه بتولي وزارة الموارد المائية/ الهيئة العامة للسدود والخزانات، تأهيل موقع سدة الهندية القديمة في محافظة بابل، الذي أدرج على لائحة التراث العالمي للري، من التخصيصات المتوفرة لديها، لأهمية إبراز هذا المعلم للمجتمع الدولي إبرازاً لائقا".



واضافت أن "التوجيه جاء بناءًا على ما عرضه وزير الموارد المائية عرضاً طارئاً، خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الحادية عشرة، المُنعقدة في 24/3/2022".

