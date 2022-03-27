انت الان تتابع خبر ليفاندوفسكي يقترب من تمثيل برشلونة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة توصل إلى اتفاق مع ليفاندوفسكي، حيث وافق الهداف البولندي على أن يكون جزءا من المشروع الرياضي لتشافي هيرنانديز.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن برشلونة ينتظر الحصول على مساعدة من "ليفا" للضغط على بايرن ميونخ، وإقناعه بالموافقة على عرض البارسا الذي سيتراوح من 50 إلى 60 مليون يورو.



وزعمت العديد من التقارير، أن الدولي البولندي اتخذ قرارا بخوض تجربة خارج ملعب "أليانز أرينا"، مثل بعض النجوم الكبار الذين تركوا أنديتهم بعد سلسلة من النجاحات في السنوات الأخيرة.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع الفريق البافاري في صيف 2023، وزعمت العديد من التقارير عدم وجود مفاوضات بين الطرفين بشأن التجديد.