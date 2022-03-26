الأسدي بشأن جلسة اليوم: كان المشهد جميلاً جداً

بغداد - ياسين صفوان - علق النائب عن تحالف الفتح احمد الاسدي، السبت، على جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم لانتخاب رئيس جديد لجمهورية، معتبراً أن ما جرى هو ممارسة ديمقراطية.

وقال الاسدي في تغريدة على "تويتر"، "كان المشهد جميلاً جداً هذا اليوم حيث كان كل منا يعمل لحشد اكبر عدد مناصر له من النواب دون ان يؤثر ذلك على اصل الود والحوار".

وأضاف "ممارسة ديمقراطية ستؤتي اكلها بعد حين"، معتبراً أن "الجميع امام مسؤولية حفظ حقوق جماهيره والاسراع في رسم تفاهمات جامعة تناسب مع صعوبة المرحلة وضرورة التصدي للازمات".

وعقد مجلس النواب اليوم السبت جلسة لاختيار رئيس جديد للجمهورية، قبل أن يرفعها الى يوم الاثنين المقبل لعدم اكتمال الاصوات اللازمة للانتخاب، فيما حدد يوم الاربعاء المقبل موعداً لانتخاب الرئيس.