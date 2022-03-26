انت الان تتابع خبر بالفيديو: أبرز المواقف السياسية بشأن جلسة اختيار الرئيس والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = التحالف الثلاثي: متمسكون بمرشحنا لرئاسة الجمهورية وسندخل الجلسة المقبلة بقوة لتمريره
= الحلبوسي: يجب الاستمرار بعقد جلسات البرلمان لحين تحقق نصاب انتخاب رئيس الجمهورية
= المالكي: ما حصل في البرلمان انتصار للثلث الضامن ولا توجد نية للإقصاء أو الدفع نحو المعارضة
= تحالف عزم: العراق لا يتحمل مزيدا من الانقسام ويجب الوصول لتفاهمات تسبق الجلسة
= الاطار التنسيقي: سنضغط بورقة الثلث المعطل ولاحل سوى الحوار والتفاوض والتفاهم
= الحلبوسي: يجب الاستمرار بعقد جلسات البرلمان لحين تحقق نصاب انتخاب رئيس الجمهورية
= المالكي: ما حصل في البرلمان انتصار للثلث الضامن ولا توجد نية للإقصاء أو الدفع نحو المعارضة
= العامري: ندعو الجميع الى العودة للحوار والتوافق بعيدا عن كسر الإرادات وتغييب الآخر
= الخزعلي: كسر نصاب الجلسة يوم تاريخي في إعادة المسار السياسي الى الطريق الصحيح
= الاتحاد الوطني الكردستاني: جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بحاجة إلى "توافق سياسي"
= تحالف عزم: العراق لا يتحمل مزيدا من الانقسام ويجب الوصول لتفاهمات تسبق الجلسة