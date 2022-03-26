انت الان تتابع خبر بالفيديو: أبرز المواقف السياسية بشأن جلسة اختيار الرئيس‎‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = التحالف الثلاثي: متمسكون بمرشحنا لرئاسة الجمهورية وسندخل الجلسة المقبلة بقوة لتمريره

= الاطار التنسيقي: سنضغط بورقة الثلث المعطل ولاحل سوى الحوار والتفاوض والتفاهم

= الحلبوسي: يجب الاستمرار بعقد جلسات البرلمان لحين تحقق نصاب انتخاب رئيس الجمهورية



= المالكي: ما حصل في البرلمان انتصار للثلث الضامن ولا توجد نية للإقصاء أو الدفع نحو المعارضة

= العامري: ندعو الجميع الى العودة للحوار والتوافق بعيدا عن كسر الإرادات وتغييب الآخر

= الخزعلي: كسر نصاب الجلسة يوم تاريخي في إعادة المسار السياسي الى الطريق الصحيح

= الاتحاد الوطني الكردستاني: جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بحاجة إلى "توافق سياسي"

= تحالف عزم: العراق لا يتحمل مزيدا من الانقسام ويجب الوصول لتفاهمات تسبق الجلسة

