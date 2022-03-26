السومرية تنشر التفاصيل الكاملة لجلسة البرلمان اليوم

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الحلبوسي أوضح في مستهل الجلسة أن فقرة انتخاب رئيس الجمهورية تحتاج الى نصاب ثلثي عدد أعضاء المجلس بحسب ما اقرته المحكمة الاتحادية ونص عليه الدستور بهذا الشأن، مبينا أن عدم تحقيق النصاب المطلوب يحتم علينا الاستمرار بعقد الجلسات لحين تحقق نصاب انتخاب الرئيس".وفي شأن أخر، أشار البيان إلى "تصويت المجلس على إضافة القراءة الأولى لمشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية كفقرة جديدة على جدول اعمال الجلسة، إضافة الى تصويت المجلس على عضوية 12 نائباً في اللجنة المالية النيابية للمضي بإجراءات عدد من التشريعات".

وأنهى المجلس، بحسب البيان، "القراءة الأولى لمشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية والمحال من الحكومة من أجل تحقيق الامن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي وخلق فرص عمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة والسير بالمشروعات الجديدة ذات الأهمية".



ووجه الحلبوسي، "باكمال تسمية اعضاء اللجنة المالية والقراءة الثانية لمشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذاني في جلسة يوم الاثنين المقبل، فضلا عن إعلانه عن تحديد جلسة يوم الأربعاء المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية".

وأتم البيان، "بعدها تقرر رفع الجلسة الى الاثنين المقبل".

