انت الان تتابع خبر السومرية تنشر أسماء أعضاء اللجنة المالية في البرلمان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تنشر وكالة الخليج 365، أسماء أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "أعضاء اللجنة المالية، هم:
النائب حسن الكعبي النائب ريبوار اورحمان
النائب ناظم الشبلي
النائب خليل الغازي
النائب مشعان الجبوري
النائب فالح الساري
النائب عبدالعباس العبساوي".
وكان مجلس النواب، قد صوت خلال جلسة اليوم، على اعضاء اللجنة المالية.
النائب حسن الكعبي
النائب محمد تميم
النائب فلاح الزيدان
النائب ستار العتابي
النائب مهند الخزعلي
النائب احمد مظهر
النائب ناظم الشبلي
النائب خليل الغازي
النائب مشعان الجبوري
النائب فالح الساري
النائب عبدالعباس العبساوي".
وكان مجلس النواب، قد صوت خلال جلسة اليوم، على اعضاء اللجنة المالية.