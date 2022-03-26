السومرية تنشر أسماء أعضاء اللجنة المالية في البرلمان

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "أعضاء اللجنة المالية، هم:

النائب حسن الكعبي

النائب محمد تميم

النائب فلاح الزيدان

النائب ستار العتابي

النائب مهند الخزعلي

النائب احمد مظهر



النائب ريبوار اورحمانالنائب ناظم الشبليالنائب خليل الغازيالنائب مشعان الجبوريالنائب فالح الساريالنائب عبدالعباس العبساوي".

وكان مجلس النواب، قد صوت خلال جلسة اليوم، على اعضاء اللجنة المالية.

