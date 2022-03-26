مجلس النواب يرفع جلسته الى الاثنين المقبل

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "رئاسة مجلس النواب قررت رفع جلستها إلى يوم الاثنين المقبل".

وافتتح رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، أعمال جلسة البرلمان بحضور 202 نائب.



وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مجلس النواب صوت على اعضاء اللجنة المالية"، لافتة الى أن " البرلمان انهى القراءة الاولى لمشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية".