البرلمان يُنهي القراءة الاولى لقانون الدعم الطارئ للأمن الغدائي والتنمية

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "البرلمان أنهى القراءة الاولى لقانون الدعم الطارئ للأمن الغدائي والتنمية".

واوضح البيان، أن "هذا القانون صوت عليه في مجلس الوزراء خلال جلسته في 8/3/2022 وارسل الى مجلس النواب للتصويت عليه".



وافتتح رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، أعمال جلسة البرلمان بحضور 202 نائب.