مجلس النواب يُصوت على اعضاء اللجنة المالية النيابية

بغداد - ياسين صفوان - صوت مجلس النواب، اليوم السبت، على إضافة فقرة إلى جدول أعماله.

وقال الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مجلس النواب صوت على اعضاء اللجنة المالية"، لافتا الى أن " البرلمان بدأ بالقراءة الاولى لمشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية".

واوضح البيان ان "هذا القانون صوت عليه في مجلس الوزراء خلال جلسته في 8/3/2022 وارسل الى مجلس النواب للتصويت عليه".

وافتتح رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، أعمال جلسة البرلمان بحضور 202 نائب.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الحلبوسي افتتح أعمال الجلسة رقم 4، وعدد الحضور 202 نائب".