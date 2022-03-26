وصول مرشح رئاسة الجمهورية ريبر أحمد إلى البرلمان – عاجل

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مرشح تحالف إنقاذ الوطن، الذي يضم الكتلة الصدرية والديمقراطي الكردستاني والسيادة وصل إلى مبنى مجلس النواب".

ومن المقرر أن تُعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في الساعة الحادية عشرة، وفق ما أعلنته الدائرة الإعلامية للبرلمان يوم أمس الجمعة.

