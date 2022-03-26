انت الان تتابع خبر وصول مرشح رئاسة الجمهورية ريبر أحمد إلى البرلمان – عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر نيابي، اليوم السبت، بوصول مرشح تحالف "إنقاذ الوطن" لرئاسة الجمهورية، ريبر أحمد، إلى مبنى مجلس النواب.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مرشح تحالف إنقاذ الوطن، الذي يضم الكتلة الصدرية والديمقراطي الكردستاني والسيادة وصل إلى مبنى مجلس النواب".
ومن المقرر أن تُعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في الساعة الحادية عشرة، وفق ما أعلنته الدائرة الإعلامية للبرلمان يوم أمس الجمعة.
ومن المقرر أن تُعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في الساعة الحادية عشرة، وفق ما أعلنته الدائرة الإعلامية للبرلمان يوم أمس الجمعة.