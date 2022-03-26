انت الان تتابع خبر بالأرقام.. حصيلة واجبات وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة خلال اسبوع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة للفترة من 2022/3/18 ولغاية 2022/3/25 كالاتي:

1. تنفيذ اوامر قبض 1401

2. القبض مطلقي العيارات النارية 15

3. احالة متهمين الى المحاكم 164

4. القبض على متهمين بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات 255

5. ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 10

6. اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 200

7. اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 324

8. مضاهات طبعات الاصابع 44

9 عدد طالبي النجدة 1606

10. حالات العنف الاسري 66

11. فض مشاجرات 1291

12. ضبط عجلات مطلوبة 70

13 تبرع بالدم 22

14. القبض على المتسولين 1210

15. القبض على حاملي الاسلحة غير المرخصة 21

16. القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 713

17. طبع لوحات السيارات 10759

18. اصدار اجازات السوق 9571

19. اصدار سنوية السيارات 18273

20. مرافقة البعثات التنقيبية الاثارية 22

