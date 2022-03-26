رئاسة البرلمان تعقد اجتماعاً حول انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية – عاجل

بغداد - ياسين صفوان - عقدت هيئة رئاسة البرلمان، اليوم السبت، اجتماعاً بشأن انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال مصدر نيابي للسومرية نيوز، ان "هيئة رئاسة البرلمان عقدت اجتماعاً بشأن انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية".

وفي وقت سابق، نفت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تأجيل جلسة اليوم.

وذكرت الدائرة في بيان مقتضب إنه "لا وجود لتأجيل جلسة البرلمان اليوم وستقعد في موعدها".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته اليوم، للتصويت على اختيار رئيس الجمهورية الجديد.