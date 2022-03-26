صور تجمع قادة الإطار التنسيقي وأعضاءه في منزل المالكي

وقال مراسلنا، إن "قادة الاطار التنسيقي عقدوا اجتماعا في منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لمناقشة تطورات جلسة البرلمان الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية".

وفي وقت سابق، عقدت القوى السياسية، اليوم السبت، اجتماعات مكثفة قبيل عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال مراسلنا ان " الحزب الديمقراطي الكردستاني عقد اجتماعا في مجلس النواب تمهيدًا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية".

واشار الى ان "الاتحاد الوطني الكردستاني عقد اجتماعا مع الرئيس المشترك للاتحاد باڤل طالباني في منزل رئيس الجمهورية الاسبق جلال طالباني".

واضاف إن "الكتل السياسية المنضوية في تحالف إنقاذ وطن عقدت اجتماعات منفردة داخل مجلس النواب"، مشيرا الى "وصول حركة الجيل الجديد وامتداد الى مجلس النواب".

وتابع: "لم يتم حتى الآن دعوة النواب للدخول إلى قاعة الجلسة".

ونفت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب،تأجيل جلسة اليوم.

وذكرت الدائرة في بيان مقتضب إنه "لا وجود لتأجيل جلسة البرلمان اليوم وستقعد في موعدها".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته اليوم، للتصويت على اختيار رئيس الجمهورية الجديد.