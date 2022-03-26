انت الان تتابع خبر الاتحاد الوطني الكردستاني يعقد اجتماعاً في منزل الراحل جلال طالباني والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر نيابي، اليوم السبت، بعقد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، اجتماعاً في منزل رئيس الجمهورية الأسبق، الراحل جلال طالباني.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن ""الاتحاد الوطني الكردستاني عقد اجتماعا موسعاً مع الرئيس المشترك للاتحاد باڤل طالباني في منزل رئيس الجمهورية السابق مام جلال".
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، في الساعة الحادية عشرة جلسته لانتخاب رئيس الجمهورية.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، في الساعة الحادية عشرة جلسته لانتخاب رئيس الجمهورية.