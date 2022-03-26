الاتحاد الوطني الكردستاني يعقد اجتماعاً في منزل الراحل جلال طالباني

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن ""الاتحاد الوطني الكردستاني عقد اجتماعا موسعاً مع الرئيس المشترك للاتحاد باڤل طالباني في منزل رئيس الجمهورية السابق مام جلال".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، في الساعة الحادية عشرة جلسته لانتخاب رئيس الجمهورية.

