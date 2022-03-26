مرشح لرئاسة الجمهورية: لم يدخلوني إلى قاعة البرلمان وخرجت ممتعضاً

بغداد - ياسين صفوان - قال المرشح لرئاسة الجمهورية أحمد المعتصم، اليوم السبت، إن حماية مبنى البرلمان لم تسمح له بالدخول إلى قاعة مجلس النواب.



وذكر المعتصم في حديث لـ الخليج 365: "أنا مرشح مدني مستقل، وحدثت مشاكسات من البداية، عندما دخلنا عبر البوابة رقم 3 مقابل فندق الرشيد، وأردت الدخول إلى البرلمان، ولكن الحماية طالبتني بالهوية، وقدمت لهم البطاقة الموحدة لكنهم لم يقتنعوا إلى أن جلبت لهم بطاقة البرلمان".



وأضاف: "طالبوني بالتوجه صوب قاعة أخرى، وقالوا يجب أن تجلس فيها، لكنني رفضت وقلت إني مرشح لرئاسة الجمهورية، وخرجت ممعتضا من ديمقراطية بعض الأحزاب، وأعترض بشكل شديد على هذه الديمقراطية".

