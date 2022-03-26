انت الان تتابع خبر الديمقراطي الكردستاني تعقد اجتماعاً داخل البرلمان – عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - عقدت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية، اليوم السبت، اجتماعا داخل مجلس النواب تمهيداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.