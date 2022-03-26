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الديمقراطي الكردستاني تعقد اجتماعاً داخل البرلمان – عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - عقدت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية، اليوم السبت، اجتماعا داخل مجلس النواب تمهيداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال مصدر نيابي للسومرية نيوز ، ان "كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية عقدت اجتماعا داخل مجلس النواب تمهيداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية".

 

وفي وقت سابق من صباح اليوم، عقد نواب الكتلة الصدرية، اجتماعاً قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب المقررى لاختيار رئيس الجمهورية.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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