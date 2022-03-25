مشاجرة عشائرية مسلحة توقع ثلاث مصابين شرقي بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باندلاع نزاع عشائري مسلح، أوقع ثلاث مصابين، شرقي العاصمة بغداد.



وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مشاجرة بين عشيرتين تطورت إلى استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ضمن قطاع ٤٨ في مدينة الصدر شرقي العاصمة، أسفرت عن إصابة شاب تولد 1993، وشابة تولد 2001، وامرأة تولد 1999".



وأشار إلى أنه "تم نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج"، مبيناً أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث لاعتقال المتسببين".

