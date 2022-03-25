انت الان تتابع خبر نائب تركماني: سنحضر جلسة الغد ونصوت لهذا المرشح والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اكد النائب عن المكون التركماني لقمان الرشيدي، اليوم الجمعة، ان عدداً من نواب المكون سيحضرون إلى جلسة البرلمان، غداً، ويصوتون لمرشح تحالف "إنقاذ وطن" لرئاسة الجمهورية ريبر احمد.