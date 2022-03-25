انت الان تتابع خبر نائب تركماني: سنحضر جلسة الغد ونصوت لهذا المرشح والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اكد النائب عن المكون التركماني لقمان الرشيدي، اليوم الجمعة، ان عدداً من نواب المكون سيحضرون إلى جلسة البرلمان، غداً، ويصوتون لمرشح تحالف "إنقاذ وطن" لرئاسة الجمهورية ريبر احمد.
وقال الرشيدي في حديث لـ الخليج 365، ان "عددا من نواب المكون التركماني والذين ربما سيكون عددهم تقريبا خمسة نواب حسموا امرهم بالمشاركة في جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية والمقرر عقدها يوم غد السبت".
واضاف الرشيدي، ان "النواب التركمان سيصوتون لمرشح تحالف انقاذ وطن ريبر احمد".
واضاف الرشيدي، ان "النواب التركمان سيصوتون لمرشح تحالف انقاذ وطن ريبر احمد".